Produktsicherheit Coca-Cola ruft Softdrinks in Belgien und Luxemburg zurück Der Getränkekonzern Coca-Cola ruft in Belgien und Luxemburg zahlreiche Softdrinks wegen eines erhöhten Chloratgehalts zurück. Die betroffenen Getränke wurden zwischen dem 23. November und dem 3. Dezember in Gent hergestellt. Coca-Cola Europacific Partners Deutschland betont: Keine der vom aktuellen Rückruf betroffenen Produkte seien in Deutschland verkauft worden. Dienstag, 28. Januar 2025, 09:26 Uhr Theresa Kalmer (mit dpa)

Die betroffenen Getränke in Dosen und Glasflaschen wurden zwischen dem 23. November und dem 3. Dezember am Standort von Coca-Cola in Gent hergestellt. Bildquelle: Adobe Stock