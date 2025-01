Schweizer Milchwirtschaft Emmi steigert Umsatz auf 4,3 Milliarden Franken Beitrag teilen Der Schweizer Milchverarbeiter Emmi hat seinen Umsatz 2024 um 2,5 Prozent gesteigert. Das organische Wachstum übertraf mit 2,4 Prozent die eigene Prognose. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Europa mit Produkten wie Emmi Caffè Latte und Kaltbach Käse. Freitag, 24. Januar 2025, 08:25 Uhr Theresa Kalmer

Hauptsitz in Luzern: Der Hersteller vertreibt seine Milchprodukte in rund 60 Ländern und produziert diese an 72 eigenen Produktionsstandorten in 13 Ländern. Bildquelle: Emmi Group