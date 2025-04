Edeka Offenburg – ein Supermarkt mit einzigartigem Restaurant und regionalem Flair

Gerd Kohler, Mit-Inhaber und Geschäftsführer. Er hat mit Offenburg schon den 16. Markt ans Laufen gebracht.

Herr Kohler, was ist im neuen Markt besonders gut gelungen?

Gerd Kohler: Wir haben hier in Offen­burg eine warme Einkaufsatmosphäre geschaffen. Das liegt daran, dass wir viel Holz verbaut haben, zum Beispiel an der Decke, aber auch in den Regalen und Displays. Zudem lassen die bodenhohen Glasfassaden Tageslicht in den Raum einfallen. Von der Rückseite des Gebäudes schaut man in ein Waldstück. Die Mitarbeiter, die hier im Einsatz sind, loben uns für ihren schönen Arbeitsplatz.

Wenn Sie gedanklich die Zeit zurückdrehen und den Markt noch einmal neu konzipieren müssten, was würden Sie ändern?

Ehrlich gesagt: grad nix. Wir sind total begeistert, wie gut alle Abteilungen angenommen werden. Vor allem die Bedientheken sind Kundenmagnete, aber auch unser riesiges Wein-Sortiment kommt gut an.

Sie stehen unter intensiver Beobachtung: von Mitarbeitern, die in der Zentrale der Edeka Südwest arbeiten, und von Lieferanten, welche die Zentrale besuchen. Wie gehen Sie damit um?

Wir dürfen uns hier nur wenige oder besser keine Fehler leisten. Aber wir sehen das als Chance, up to date zu bleiben. Dabei setzen wir hervorragende Mitarbeiter ein, die teilweise schon in den übrigen Kohler-Märkten gearbeitet haben. Sie alle sorgen für kompetente Beratung. Und dafür, dass die Regale immer voll sind: Dabei unterstützt uns die Auto-Disposition, bei der wir kaum noch selbst eingreifen müssen.