Fischtheke des Jahres 2018:Die Besten der Besten

25.10.2018 Lebensmittel Praxis

Die Lebensmittel Praxis hat mit Unterstützung von Deutsche See gestern Abend in Bremerhaven wieder die besten Fischtheken des Jahres 2018 prämiert. Die ersten Plätze gingen an die Karl Preuß GmbH & Co./WEZ in Bad Oeynhausen, das Rewe Center in Leinfelden-Echterdingen und das Rewe Center in Egelsbach.

Anzeige

Nominiert waren je drei Kandidaten in den Kategorien unter 2.500 qm (Karl Preuß GmbH & Co./WEZ in Bad Oeynhausen, Rewe Homberg + Budnik in Dortmund, Ralf Honsel KG in Dorsten), 2.500 bis 5.000 qm (Hieber‘s Frische Center KG in Bad Krozingen, Rewe Center in Leinfelden-Echterdingen, Famila-Warenhaus Steilshoop in Hamburg) und über 5.000 qm (Globus Handelshof in Jena-Isserstedt, Kaufland in Ellwangen und das Rewe Center in Egelsbach).

Bewertet hat die hochkarätige Jury aus Branchen-Experten – neben der Wirtschaftlichkeit – unter anderem die Tiefe und Breite des Sortiments, die Warenpräsentation, die Sauberkeit, die technologische Ausstattung sowie Aktivitäten zu Kundenbindung und Verkaufsförderung.

Mehr dazu lesen Sie in der nächsten LP (LP 19). Dort werden wir Ihnen auch die Gewinnermärkte und ihre Erfolgsrezepte im Detail vorstellen.

Die Videos zur der nominierten Fischtheken finden Sie hier.