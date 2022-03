Zum 30. Mal tagte gestern das Who-is-Who der Fleischbranche auf dem LP-Fleischkongress. Nach einem anspruchsvollen Kongressteil im Verlauf des Tages wurden die Preisverleihungen mit großer Spannung erwartet. Abends präsentierten die LP-Moderatoren dann die besten Fleisch- und Wurstbedienungstheken des Landes. Sie stehen in diesem Jahr in Dorsten, Recklinghausen, Dresden und Kleve.

In der Kategorie der kleinen Verkaufsflächen hat sich das Team von Edeka Honsel in Dorsten-Holsterhausen gegen die Konkurrenz durchgesetzt. In die finale Runde sind außerdem gekommen: die Mannschaft von Rewe-Markt in Gräfelfing sowie vom Rewe-Markt in Grünwald.

Bei den Verkaufsflächen von 1.500 bis 2.000 Quadratmetern hatten die Theke von Rewe Kramer in Recklinghausen die Nase vorn. Sie hat sich durchgesetzt gegen den Remstal-Markt Mack in Weinstadt sowie gegen das Edeka Frischecenter Brüggemeier in Kleve.

Jubel auch bei der Delegation des 26-köpfigen Teams aus Dresden: Die Mannschaft von Edeka Scheller hatte die Nasenspitze vorn, dicht gefolgt von der Konkurrenz aus Bielefeld (Rewe Center Rainer Quermann) und Herford (Edeka Center Wehrmann).

Bei den großen Märkten holte sich das Team von Edeka Schroff aus Kleve den Pokal. Dicht auf den Fersen waren ihm Marktkauf in Weil am Rhein sowie Kaufland in Neckarsulm.

Sehen Sie selbst, wodurch sich alle nominierten Theken auszeichnen:

Für emotionale Momente sorgte die Prämierung der diesjährigen Fleisch-Star-Talente: Auf der Bühne freuten sich Michelle Schlesinger (Rewe Kleinwallstadt/Hofstetten) und Christin Triebull (Rewe Hamburg) über ihren zweiten Platz ebenso wie Hannah Bauernfeind (Rewe Center Weidenpesch), Max Fehrekampf (Rewe Düsseldorf-Rath) und Philipp Jeschke (Rewe Center Alzenau), die den dritten Platz erreichten. Den Pokal für die Erstplatzierte Laura Mielich (Kaufland Chemnitz) nahm ihre Ausbilderin Nicole Eichler entgegen. Alle Finalisten dürfen sich über Geldpreise freuen.