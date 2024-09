Der LP-Branchenwettbewerb Käse-Star 2024 ist entschieden: Die Trophäen für die besten Käse-Bedienungstheken konnten diesmal der Aktiv-Markt Manfred Gebauer in Salach, die Kulinarikwelten E-Center Stengel in Fürth und das Rewe-Center in Darmstadt ergattern.

Es gab einiges zu feiern für die Gewinner des Käse-Stars 2024. Bildquelle: Peter Eilers

Wer hat die beste Käsetheke im Land? Lebensmittel Praxis hat unter zahlreichen Bewerbern diejenigen mit der besten Käseabteilung gekürt. Und das hier sind die Gewinner:

In der Kategorie der kleinen Märkte (mit einer Verkaufsfläche bis 2.500 m²) setzte sich bei den Bedienungstheken das Team vom Aktiv-Markt Manfred Gebauer in Salach gegen die Mitbewerber durch. In der Endausscheidung waren ebenfalls: Edeka Hacker in Altdorf und Rewe Fickeis in Königswinter.

Die beste Bedienungstheke in der Kategorie der Märkte mit einer Verkaufsfläche von 2.501 bis 3. 500 m² steht nach Ansicht der hochkarätig besetzten Jury bei den Kulinarikwelten E-Center Stengel in Fürth. Deren Mitarbeiter hatten die Nase vorn und lagen damit vor Edeka Trossingen sowie dem Wasgau Frischemarkt in Annweiler.

Spitzenreiter in der Kategorie Bedienungstheken bei Märkten mit einer Verkaufsfläche über 3. 500 m² ist das Rewe-Center in Darmstadt. Dessen Mannschaft konkurrierte in der Endausscheidung mit Dodenhof in Posthausen sowie Kaufland in Dallgow.

Erstmals hat die Jury Prepack-Theken ausgezeichnet. Das Rennen macht das zukunftsweisende Konzept der Globus Markthalle in Braunschweig. In der Endauswahl waren ebenfalls Edeka Center Gossens in Neuss und Stadler + Honner „Die Frisch-Nachbarn“ in Unterföhring.

Die festliche Preisverleihung fand auf dem Petersberg bei Bonn statt, im Beisein von knapp 200 Teilnehmern der Branche. Am Nachmittag präsentierte die Lebensmittel Praxis ein spannendes Kongressprogramm. Christiane Mösl, Geschäftsführerin der Arge Heumilch in Österreich, referierte über die Nachhaltigkeit an der Käsetheke: Wie kann man den Kunden erfolgreich überzeugen? In der anschließenden Podiumsdiskussion mit Anne Wieden, selbstständiger Landwirtin auf dem Imbacher Bauernhof, wurde deutlich, dass deutsche Bedienungstheken in der Vermarktung von Nachhaltigkeit durchaus noch Luft nach oben haben.

Käsetrainerin Melanie Koithahn leitete den praxisbezogenen Teil des Kongresses. Sie überzeugte das Fachpersonal von ungewöhnlichen Geschmackskombinationen. Beim „Food Pairing“ konnten die Teilnehmer sich selbst ein Urteil bilden und ausgefallene Kombination selbst austesten. Ein Fazit: Wein ist ein guter Begleiter zum Käse. Aber es gibt auch andere Lebensmittel, die den Geschmack von guten Käse hervorheben.

Nominierte für den Käse-Star 2024