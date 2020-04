LP-Interview Schnell zum eigenen Online-Shop

Anzeige

Gerade kleine Unternehmen hatten in den letzten Wochen nur eine Chance, um Umsatzausfälle aufzufangen: Sie mussten kreative Lösungen finden, um Produkte und Dienstleistungen auch online an Mann und Frau zu bringen. Das geht einfacher als gedacht. Wenn man sich Hilfe holt. Zum Beispiel bei der Internetplattform Jimdo, die den eigenen Onlineshop zu einem symbolischen Preis von einem Euro pro Monat für ein Jahr anbietet. Wie genau? Fragen an Matthias Henze, CEO und Gründer von Jimdo.