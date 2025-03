In Deutschland führt Lidl in der 14. Kalenderwoche den ersten Osterhasen mit Choviva ein. Bildquelle: Planet A Foods

Das Münchener Start-up Planet A Foods hat seine kakaofreie Schokoladenalternative Choviva erstmals in Frankreich eingeführt und bringt zudem neue Osterprodukte in Deutschland und Großbritannien auf den Markt. Das Unternehmen reagiert damit nach eigenen Angaben auf anhaltende Probleme in der Lieferkette, die die Schokoladenpreise in die Höhe treiben.

In Frankreich kooperiert Planet A Foods mit der Chocolaterie Abtey. Gemeinsam bringen die Unternehmen acht neue Produkte auf den Markt, die seit Mitte März in verschiedenen Supermarkt-Ketten wie Auchan, Carrefour und Intermarché erhältlich sind, wie Planet A Foods mitteilte. In Deutschland führt Lidl in der 14. Kalenderwoche den ersten Osterhasen mit Choviva ein, den Wergona Schokoladen produziert. Zudem bietet Penny ein Knabbernest mit Choviva an, das von Rau Chocolate & Cereals hergestellt wird. Auch in Großbritannien ist die Schokoladenalternative nun erhältlich – dort hat Planet A Foods mit der Wawi Schokoladen ein Osterprodukt entwickelt.

Die Choviva-Milchrezeptur basiert nach Angaben des Unternehmens auf regional bezogenen Sonnenblumenkernen statt auf Kakaobohnen. Planet A Foods verwendet nach eigenen Angaben klassische Schokoladenprozesse wie Fermentation und Röstung, die auf die neuen Zutaten übertragen wurden. Den Angaben zufolge spart die Rezeptur im Vergleich zu Milchschokolade rund 83 Prozent der CO₂-Emissionen ein.

Marquart sieht Meilenstein für Choviva

„Diese saisonale Produkteinführung ist ein bedeutender Meilenstein für Choviva“, zitierte das Unternehmen seinen Mitgründer und Vorstandschef Maximilian Marquart in der Mitteilung. „Ostern ist der perfekte Anlass, um zu zeigen, wie vielseitig Choviva als Zutat sein kann.“

Planet A Foods beschäftigt nach eigenen Angaben rund 70 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Planegg bei München, produziert wird im tschechischen Pilsen. Das Unternehmen bietet mittlerweile mehr als 30 Produkte in fünf Ländern an.