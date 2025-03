Schokoladenbranche Lindt & Sprüngli steigert Umsatz um 7,8 Prozent Beitrag teilen Der Schweizer Süßwarenhersteller Lindt & Sprüngli hat seinen Umsatz 2024 um 7,8 Prozent gesteigert. Das stärkste Wachstum erzielte das Unternehmen in Europa. In den eigenen Läden und Online-Shops stiegen die Erlöse um 16,7 Prozent. Dienstag, 04. März 2025, 09:52 Uhr Theresa Kalmer

Die Schokoladenprodukte des Schweizer Traditionsunternehmens mit Wurzeln in Zürich werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Bildquelle: Jan C. Brettschneider