Nomad Foods mit Hauptsitz im englischen Woking produziert und vertreibt seine Tiefkühl-Produkte in 22 europäischen Ländern. Zum Konzern gehört unter anderem Iglo. Bildquelle: Iglo Deutschland

Der Tiefkühlkosthersteller Nomad Foods hat im Jahr 2024 seinen Umsatz um 1,8 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITDA) wuchs um 5,6 Prozent auf 565 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Konzern, zu dem Marken wie Birds Eye, Findus und Iglo gehören, erzielte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr ein organisches Umsatzwachstum von 1,0 Prozent. Dabei stieg die verkaufte Menge um 1,3 Prozent, während die Preise leicht zurückgingen. Nomad Foods ist nach eigenen Angaben der führende Tiefkühlkosthersteller in Europa und hat seinen Hauptsitz in Großbritannien.

Für das laufende Jahr 2025 rechnet Nomad Foods mit einem organischen Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent. Das operative Ergebnis soll um 2 bis 4 Prozent steigen, teilte das Unternehmen mit. Die Prognose für den Gewinn je Aktie hob der Konzern auf 1,85 bis 1,89 Euro an.

Descheemaeker setzt auf Markeninvestitionen

„Unsere Ergebnisse für 2024 zeigen die Wirkung unserer gezielten Markeninvestitionen und operativen Exzellenz“, zitierte das Unternehmen Vorstandschef Stéfan Descheemaeker in der Mitteilung. Nomad Foods habe im vergangenen Jahr die Innovationsrate erhöht und zugleich die Margen ausgeweitet.

Das Unternehmen zahlte nach eigenen Angaben im Jahr 2024 insgesamt 208 Millionen Euro an die Aktionäre aus – in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen. Für das erste Quartal 2025 kündigte der Konzern eine Erhöhung der Dividende um 13 Prozent an. Das Unternehmen ist seit neun Jahren an der Börse notiert und an der New Yorker Börse gelistet.