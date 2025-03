Wachstum im Aperitif-Geschäft: Die Marke Aperol wuchs um 5 Prozent, Campari um 9 Prozent. Bildquelle: Getty Images

Der italienische Spirituosenhersteller Campari hat im Jahr 2024 ein organisches Umsatzwachstum von 2,4 Prozent auf 3,07 Milliarden Euro erzielt. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) sank dagegen um 2,5 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Auf berichteter Basis stieg der Umsatz um 5,2 Prozent.

Der Nettogewinn ging um 39 Prozent auf 202 Millionen Euro zurück. Der bereinigte Nettogewinn verringerte sich um 3,7 Prozent auf 376 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0,065 Euro je Aktie erhalten. Die Ausschüttung erfolgt am 24. April 2025.

„Campari hat im Jahr 2024, das von makroökonomischer und geopolitischer Volatilität geprägt war, erneut positive Ergebnisse und eine bessere Entwicklung als der Wettbewerb erzielt“, erklärte der neue Vorstandschef Simon Hunt in der Mitteilung. Das Unternehmen sieht 2025 als Übergangsjahr. Es rechnet mit einem moderaten organischen Umsatzwachstum, das sich in der zweiten Jahreshälfte verbessern soll. Die bereinigte operative Marge soll in etwa stabil bleiben.

Campari wächst in Amerika und Deutschland

Das Geschäft entwickelte sich 2024 in den Regionen unterschiedlich. In Amerika stieg der Umsatz um 4 Prozent. Der wichtige US-Markt stagnierte. In Europa wuchs der Umsatz um 3 Prozent. Deutschland verzeichnete ein Wachstum von 5 Prozent, getrieben von den Marken Aperol, Sarti Rosa und Ouzo 12. In Italien sank der Umsatz um 4 Prozent. In der Region Asien-Pazifik ging der Umsatz um 6 Prozent zurück.

Bei den Marken verzeichnete das Aperitif-Geschäft ein Wachstum von 6 Prozent. Die Marke Aperol wuchs um 5 Prozent, Campari um 9 Prozent. Das Geschäft mit Whiskey und Rum sank um 6 Prozent. Das Agaven-Geschäft wuchs um 10 Prozent, getrieben von der Marke Espolon mit einem Plus von 14 Prozent.