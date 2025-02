Danone wurde 1919 in Barcelona gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Paris. Bildquelle: Danone DACH

Der Lebensmittelkonzern Danone hat im Geschäftsjahr 2024 seinen Umsatz um 4,3 Prozent auf 27,4 Milliarden Euro gesteigert. Die Absatzmenge wuchs dabei um 3,0 Prozent, während die Preise um 1,3 Prozent zulegten, wie der Hersteller von Marken wie Actimel, Fruchtzwerge und Volvic mitteilte.

Im vierten Quartal beschleunigte sich das globale Wachstum auf 4,7 Prozent. Besonders stark entwickelte sich dabei die Absatzmenge mit einem Plus von 4,2 Prozent. Die Preise erhöhte Danone im Schlussquartal um 0,6 Prozent.

Nach eigenen Angaben verzeichnete der Konzern vor allem in Nordamerika eine starke Entwicklung, insbesondere bei proteinreichen Produkten, Kaffeezusätzen und Wasser. In Europa erzielte Danone das fünfte Quartal in Folge ein Mengenwachstum. Vergleichsweise schwach entwickelte sich dabei das Geschäft in Europa. Hier legte der Umsatz um 1,7 Prozent zu, der Absatz um 1,4 Prozent.

Die operative Gewinnmarge verbesserte sich um 0,39 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 2,5 Prozent auf 3,63 Euro. Den freien Mittelzufluss steigerte das Unternehmen um 14 Prozent auf den Rekordwert von 3,0 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine um 2,4 Prozent höhere Dividende von 2,15 Euro je Aktie erhalten.

Für das laufende Jahr 2025 erwartet Danone ein Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent. Der operative Gewinn soll dabei stärker als der Umsatz steigen, teilte das Unternehmen mit.