Merz Consumer Care Neue Tetesept-Kinder-Produkte

Anzeige

Ab sofort gibt es die Bilderbuch-Helden auch auf sechs Dusch- und Badeprodukten von Tetesept. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Launch dieser Produkte unsere Position im Bereich Kinderbäder stärken und dem Wachstum der Kategorie zu weiterer Dynamik verhelfen“, erklärt Frank Baldauf (Foto), CEO der Merz Consumer Care GmbH. Die neuen Dusch- und Badeprodukte richten sich an Kinder im Alter von 3 bis 9 Jahren. Sie sind speziell für zarte Kinderhaut entwickelt worden: Die hautfreundlichen Rezepturen enthalten pflegende Inhaltstoffe wie Mandelproteine, Kakaobutter und sind dabei frei von Silikonen, Paraffinen, Mineralölen sowie Mikroplastik. Der Launch wird mit aufmerksamkeitsstarken PoS-Aktionen sowie Displays im Handel unterstützt. Gleichzeitig sorgt eine umfangreiche Kooperation mit dem Blue Ocean Verlag (Marktführer in Deutschland im Bereich Kinderzeitschriften und Herausgeber der Zeitschriften Prinzessin Lillifee und Capt’n Sharky) für Empfänglichkeit in der Zielgruppe.