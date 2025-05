Die Lebensmittel Praxis zeichnet zum 32. Mal die Supermärkte des Jahres aus. Daten aus vielen Runden des Wettbewerbs zeigen, was Märkte auch im Alltag zu Gewinnern macht.

Ausgabe 09 vom 21. Mai 2025 Was Supermärkte super macht

Brennpunkt

Deutschland vor einem Blackout?

Die Lebensmittelbranche ist nicht erst seit dem großen Stromausfall in Spanien und Portugal Ende April auf einen Blackout vorbereitet. Über Notfallpläne und andere Szenarien.

HANDEL

Aldi probiert aus

Aldi Nord testet in Eindhoven den kassenlosen Betrieb. Der Discounter prüft in den Niederlanden, wie sich Elemente der kassenlosen Technik in den Alltag integrieren lassen, ohne Komplexität oder Kosten zu stark zu erhöhen.

MLF-Tagung bei Schenke

Der Generationswechsel war das bestimmende Thema der diesjährigen Frühjahrstagung der MLF. Die Gastgeberfamilie Schenke aus Gütersloh hat ihn bereits erfolgreich auf den Weg gebracht. Welche Hürden es zu nehmen gilt, schildern die vier Edekaner im Interview.

Retail Media

Präzise Informationen statt Bauchgefühl – das verspricht der neue „Deal Monitor“ von Marktguru. Er wertet die digitalen Angebote bis auf Postleitzahlebene aus.

Japans Konbinis

Kaum ein Land beherrscht Convenience so gut wie Japan. Auf der anderen Seite liefert es Qualitätsprodukte wie Wagyu-Fleisch. Stephan Otto über enge Handelsbeziehungen.

HERSTELLER

Biermarkt in Bewegung

Weniger Bierkonsum, weniger Brauereien. Aber auch in dieser Gemengelage gibt es Gewinner. Sie zeigen, dass Wachstum immer noch möglich ist.

Heidemark kauft

Einer der führenden Vermarkter von Putenfleisch, Heidemark, kauft jetzt Gut Bergmark. Geschäftsführer Andres Ruff zum Einstieg in den bereits gut besetzten Hähnchenmarkt.

Salzig schlägt süß

Während Schokolade Marktanteile verliert, hat sich der Umsatz von salzigen Snacks in den vergange­nen zehn Jahren verdoppelt. In der Regalfläche spiegelt sich das aber noch nicht wider.

Carl Oetker übernimmt

Staffelstabübergabe in der Oetker-Welt: Der langjährige Chef Albert Christmann gibt die Geschäftsleitung zurück in Familienhand.

Urlaubssaison

Der Markt für Sonnenschutz wächst rasant. So verkaufen sich die Cremes.

Wer mit dem Wolf ringt

Weidemilch boomt. Für die Milcherzeuger ist aber ein Problem noch nicht gelöst: der Wolf.

Fair trade

Fair gehandelte Produkte haben 2024 weiter zugelegt. Wie das trotz Krisen funktioniert.

Süßwaren

Willkommen auf der „Goodness Lane“. Warum gesunde Snacks ihren eigenen Platz benötigen.

WISSEN

Warenverkaufskunde: Kombucha

