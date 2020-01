Anzeige

Das zumindest prognostiziert LP-Chefredakteur Reiner Mihr in der Jahres-Auftakt-Folge von Mi(h)r doch egal. Und so verfolgt und beleuchtet auch die Redaktion der Lebensmittel Praxis in 2020 konsequent Themen wie Klimawandel, Tierwohl, Grundwasserschutz, Rückverfolgbarkeit, Personalnot, Kundenbindung oder Prozessoptimierung, natürlich stets mit dem Fokus auf die Lebensmittelbranche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahrzehnt!