Tim Bork wechselt von Lidl zu Ahold Delhaize, wo er das Handelsgeschäft für Europa und Indonesien verantworten soll. Bildquelle: Ahold Delhaize

Der Handelskonzern Ahold Delhaize hat Tim Bork zum Chief Commercial Officer für Europa und Indonesien ernannt. Bork übernimmt die neu geschaffene Position mit sofortiger Wirkung, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Manager berichtet direkt an Claude Sarrailh, den Chef von Ahold Delhaize Europa und Indonesien. Bork soll die Wachstumsstrategie des Handelskonzerns in der Region vorantreiben. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung der Handelsaktivitäten und der Wertschöpfungskette auf europäischer Ebene.

Bork kommt von dem Discounter Lidl. Dort arbeitete er mehr als 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen. Zuletzt verantwortete er als Chief Customer and Purchasing Officer und Vorstandsmitglied bei Lidl International den internationalen Einkauf von Handels- und Markenartikeln. Zudem leitete er das E-Commerce-Geschäft in sechs Ländern und war für das Handelsmarketing, die Kundenbindung sowie das Lieferanten- und Warenmanagement zuständig.

„Seine tiefgreifende Expertise in der Handelsstrategie und im internationalen Einkauf wird ein starker Vorteil sein“, zitierte Ahold Delhaize den Europa-Chef Sarrailh in der Mitteilung. Bork selbst kündigte an, er wolle seine Erfahrung mit Wachstum und Preisgestaltung einbringen. „Ich freue mich darauf, mit den Teams in Europa und Indonesien zusammenzuarbeiten“, sagte der Manager.