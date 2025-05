Zahlungsverhalten Debitkarte verdrängt Bargeld in Europa

Die Debitkarte ist zum beliebtesten Zahlungsmittel in Europa aufgestiegen. 40 Prozent der Verbraucher zahlen am liebsten mit Girokarte oder anderen Debitkarten, während nur noch 23 Prozent Bargeld bevorzugen. In Deutschland nutzen allerdings noch 35 Prozent der Menschen am liebsten Scheine und Münzen.