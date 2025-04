Vorstände, Aufsichtsräte und die CEOs beider Unternehmen haben am letzten Freitag eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Bildquelle: DMK

Die Molkereigenossenschaften Arla Foods und DMK Group wollen fusionieren. Aus dem Zusammenschluss soll die größte Molkereigenossenschaft Europas mit einem Pro-forma-Umsatz von 19 Milliarden Euro entstehen, teilten die Unternehmen mit. Die neue Genossenschaft wird mehr als 12.000 Landwirte vereinen und eine Milchmenge von insgesamt 19 Milliarden Kilogramm verarbeiten.

Die Fusion bedarf noch der Zustimmung der Vertreterversammlungen beider Genossenschaften, die am 17. und 18. Juni 2025 darüber abstimmen sollen. Zudem müssen die Behörden den Zusammenschluss genehmigen. Dies soll bis Ende 2025 erfolgen.

DMK-Chef soll Integration nach Fusion leiten

Arla Foods bringt dabei einen Umsatz von 13,8 Milliarden Euro, 7.600 Eigentümer und 21.900 Mitarbeiter in die Fusion ein.

Die DMK Group steuert 5,1 Milliarden Euro Umsatz, 4.600 Eigentümer und 6.800 Mitarbeiter bei. Das fusionierte Unternehmen soll den Namen Arla tragen und seinen Hauptsitz im dänischen Viby J haben. Den Aufsichtsratsvorsitz soll Jan Toft Nørgaard übernehmen.

„Die DMK Group ist die größte Molkereigenossenschaft in Deutschland und ein sehr attraktiver Partner, der unsere Grundwerte teilt“, erklärte Arla-Chef Peder Tuborgh. Er soll auch künftig CEO bleiben. Der bisherige DMK-Chef Ingo Müller wird als Executive Vice President in das Führungsteam von Arla berufen und die Integration nach der Fusion leiten. „Durch die globale Reichweite von Arla können wir Verbraucher und Kunden außerhalb unserer derzeitigen geografischen Reichweite erreichen und gleichzeitig unsere Widerstandsfähigkeit stärken“, sagte Müller.

ArNoCo-Joint-Venture zeigt bestehende Zusammenarbeit

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit einigen Jahren zusammen, unter anderem in einem Joint Venture namens ArNoCo. In diesem Projekt verarbeitet DMK Molke aus der Käseproduktion zu hochwertigem Molkenproteinkonzentrat und Laktose für das globale Ingredients-Geschäft von Arla. Die DMK Group verarbeitet nach eigenen Angaben an mehr als 20 Standorten in Deutschland, den Niederlanden und weiteren internationalen Standorten Milch zu Lebensmitteln. Zum Portfolio gehören Marken wie Milram, Oldenburger und Humana. Arla ist den Angaben zufolge mit Marken wie Arla, Lurpak und Castello einer der führenden Akteure auf dem internationalen Milchmarkt.

Die neue Genossenschaft will durch stärker diversifizierte Produktportfolios und Marktpositionen an Widerstandsfähigkeit gewinnen - trotz eines erwartbaren Rückgangs des gesamten europäischen Milchpools.