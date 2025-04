Der Avocado-Verbrauch in Deutschland ist im Jahr 2024 auf 120.000 Tonnen gestiegen. Europaweit führt Frankreich mit einem Konsum von 160.000 Tonnen. In Spanien kaufen bereits 80 Prozent der Haushalte die Frucht.

Grüne Welle für Avocados – zumindest in einigen Ländern Europas. Bildquelle: Getty Images

Dass Avocados in vielen europäischen Ländern beliebter werden, zeigen Verbrauchsdaten der Saison 2023/24, die die World Avocado Organisation (WAO) bekanntgegeben hat. Demnach steigerte Deutschland seinen Avocado-Konsum von 110.000 Tonnen im Jahr 2023 auf 120.000 Tonnen im Jahr 2024 – ein Plus von rund 9 Prozent. Italien und das Vereinigte Königreich legten ebenfalls kräftig zu. Frankreich bleibt mit 160.000 Tonnen unangefochtener Spitzenreiter in Europa. Verlierer sind die skandinavischen Länder Dänemark, Norwegen und Schweden. Hier ging der Konsum um rund 16 Prozent zurück.

Das Avocado-Volumen stieg nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Europanel im vergangenen Jahr europaweit um 13,2 Prozent.

Pro-Kopf-Verbrauch: Wer isst am meisten?

Und wie hoch ist der Kopf-Verbrauch in europäischen Ländern? Laut WAO bleibt Frankreich mit 2,3 Kilogramm pro Kopf führend, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 1,7 Kilogramm. In Deutschland verzehrten die Menschen jeweils 1,5 Kilogramm und in Italien 0,8 Kilogramm. Während Frankreich und Italien ihren Pro-Kopf-Konsum stabil hielten, verzeichneten Deutschland und das Vereinigte Königreich ein deutliches Wachstum.

In Spanien kauften 80 Prozent der Haushalte Avocados. In Deutschland und im Vereinigten Königreich griff fast die Hälfte der Haushalte zu der Frucht. In Italien stieg der Anteil der Haushalte, die Avocados kauften, um beachtliche 8 Prozent.