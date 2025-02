Der Konsumgüterkonzern Unilever bekommt nach weniger als zwei Jahren einen neuen Chef. Finanzvorstand Fernando Fernandez übernimmt im März 2025 die Führung von Hein Schumacher (Foto). Fernandez will sich auf die Entwicklung der 30 wichtigsten Marken konzentrieren.

Nach nicht einmal zwei Jahren: Hein Schumacher legt sein Amt als Vorstandschef und seine Position im Verwaltungsrat bei Unilever zum 1. März nieder. Bildquelle: Unilever

Der Konsumgüterkonzern Unilever bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Finanzvorstand Fernando Fernandez übernimmt zum 1. März 2025 die Führung des Unternehmens, wie Unilever mitteilte. Er folgt auf Hein Schumacher, der das Unternehmen nach gegenseitiger Vereinbarung verlässt.

Schumacher legt sein Amt als Vorstandschef und seine Position im Verwaltungsrat zum 1. März nieder. Er wird Unilever zum 31. Mai endgültig verlassen, teilte das Unternehmen mit. Schumacher hatte den Posten erst im Juli 2023 übernommen. Unter seiner Führung setzte Unilever nach eigenen Angaben ein umfangreiches Produktivitätsprogramm um und leitete die Abspaltung des Eiscremegeschäfts ein. „Es war ein Privileg, Unilever zu führen“, zitierte das Unternehmen den scheidenden Chef in der Mitteilung. „Wir haben echte Fortschritte erzielt, und ich bin stolz auf das, was wir in kurzer Zeit erreicht haben.“

Der neue Chef Fernandez ist erst seit Januar 2024 Finanzvorstand von Unilever. Zuvor leitete er nach Angaben des Unternehmens den Geschäftsbereich Beauty & Wellbeing, der zu den am schnellsten wachsenden Sparten des Konzerns gehört. In früheren Positionen führte er die Geschäfte in Lateinamerika, Brasilien und auf den Philippinen. Der Verwaltungsratsvorsitzende Ian Meakins lobte Fernandez für seinen „entschlossenen und ergebnisorientierten Ansatz und seine Fähigkeit, Veränderungen schnell voranzutreiben“.

Fernandez kündigt Fokus auf Kernmarken an

Fernandez kündigte an, sich auf den Aufbau eines zukunftsfähigen Portfolios und die Entwicklung der 30 wichtigsten Marken des Unternehmens zu konzentrieren. „Ich habe volles Vertrauen in die Fähigkeit unseres Teams, Unilever in eine globale, branchenführende Position zu bringen und erheblichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, zitierte das Unternehmen den künftigen Chef.

Die Position des Finanzvorstands übernimmt zunächst kommissarisch Srinivas Phatak, der bislang stellvertretender Finanzchef ist. Phatak verfügt nach Angaben von Unilever über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Lieferkette. Unilever sucht nach eigenen Angaben intern und extern nach einem dauerhaften Nachfolger für diese Position. An den Geschäftsaussichten für das Jahr 2025 und den mittelfristigen Zielen hält das Unternehmen nach eigenen Angaben fest.