Bildquelle: Norbert Millauer/Rewe

Vor der Vorlesung noch schnell einen Kaffee trinken oder einen kleinen Snack essen: Der Rewe-Markt von Jenny Zinnow auf dem Campus der Technischen Universität Dresden macht es möglich. „Der Markt ist das Tor zum Campus“, sagt Jenny Zinnow, die sich mit der Eröffnung ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt hat. Vor zwei Jahren entstand ein 16.000 Quadratmeter großer Hybridbau, in dessen Erdgeschoss Rewe einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag für einen 2.700 Quadratmeter großen Markt investiert. „Das Besondere an diesem Standort ist vor allem die Größe des Marktes, so nah an der Innenstadt“, sagt die Inhaberin. Der Markt unterscheidet sich laut Jenny Zinnow konzeptionell von vergleichbaren Rewe-Märkten. Der Campusmarkt ist großzügig angelegt, sodass der Markt selten überfüllt wirkt.

Herzstück ist das Bistro „Deli am Markt“ mit rund 80 Sitzplätzen. Die Gastronomie spielt laut Zinnow eine wichtige Rolle im Marktkonzept: „Es soll ein Ort der Begegnung sein, an dem jeder sein Essen genießen kann.“ Der Markt sei die perfekte Mischung aus Verweilen und Einkaufserlebnis. Im Bistro kann der Kunde zum Beispiel an Steckdosen und USB-Anschlüssen seinen Laptop aufladen und über das kostenlose Kunden-WLAN seiner Arbeit oder einfach nur seinen Interessen nachgehen.

„Der Markt wird vom Campus sehr gut angenommen“, sagt Zinnow. Neben den rund 30.000 Studierenden der TU Dresden zeichnet sich die Universität auch als Arbeitgeberin für 8.300 Mitarbeiter aus. Hinzu kommt, dass die einzelnen Fachbereiche der TU für ihre Ver­an­staltungen, wie den Bockbier­anstich im Frühjahr, regelmäßig größere Einkäufe im Markt tätigen. „In der vorlesungsfreien Zeit fehlen uns deshalb rund 3.500 Kunden pro Woche“, sagt Zinnow. Ab März 2025 erhofft sie sich weitere Kunden durch den Einzug der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität in die oberen Stockwerke des Hauses.

Frische steht im Vordergrund

Vor allem frische Produkte stehen bei den Studierenden hoch im Kurs: Mit einem Umsatzanteil von 16,5 Prozent stehen laut Zinnow hauptsächlich Obst und Gemüse im Fokus. Daneben spielen vegane, vegetarische und vor allem Bio-Artikel mit 10 Prozent eine große Rolle.

Sogenannte Trendsortimente seien für den Absatz ebenfalls wichtig, so Zinnow, aber man müsse sich sehr genau überlegen, auf welchen Trend man setzt und ob es sich um einen nachhaltigen Trend handelt. „Wir springen nicht auf jeden Zug auf. Vegane und vegetarische Produkte sind uns aber wichtig. Seit der Eröffnung haben wir unser Sortiment vor allem im Trockenbereich erweitert.“

SCO-Kassen liegen im Trend

Dass viele Studierende der TU hier einkaufen, sieht die Inhaberin an der Nutzung der SCO-Kassen: Rund 53 Prozent der Kunden bezahlen ihre Waren an diesen Kassen im Markt. Der Rewe-Markt verfügt derzeit über fünf SCO-Kassen und wird bis 2025 um weitere vier SCO-Kassen erweitert, um der Nachfrage und der steigenden Kundenzahl gerecht zu werden.

Gab es seit der Eröffnung bereits konzeptionelle Veränderungen? Die Mitarbeiter des Marktes haben laut der Inhaberin schnell auf Wünsche und Trends reagiert und analysieren regelmäßig, ob das Sortiment zum Kunden passt. „Wir haben einige Sortimente reduziert, um den stark nachgefragten Sortimenten mehr Platz zu geben.“

Einen weiteren Markt zu eröffnen, kann sich die Kauffrau derzeit nicht vorstellen, da sie mit dem Standort an der TU Dresden zufrieden ist: „Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich noch als Jungunternehmerin sehe. Ich bin jetzt im zweiten Jahr selbstständig. Deshalb steht das Thema Expansion für mich im Moment nicht im Vordergrund.“

Rewe Jenny Zinnow, Bergstr. 56

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 6–22 Uhr

2.700 qm Verkaufsfläche 55 Mitarbeiter 23.000 Artikel

10 Kassen, davon 5 Kassen SCO 15 Euro beträgt der Durchschnittsbon 52 Prozent beträgt der Frischenanteil

3 Fragen an Jenny Zinnow, Inhaberin Rewe-Markt Jenny Zinnow in Dresden Wie kam es zu der Entscheidung für den Campus-Standort?

Jenny Zinnow: Für das Areal sprachen die innenstadtnahe und verkehrsgünstige Lage mit direkter Anbindung an Campus und Wohnheime. Im Bebauungsplan waren Handels- und Büroflächen vorgesehen. Deshalb hat sich Rewe die Fläche gesichert. Der Campus war damals auf der Suche nach neuen Flächen. Durch unsere Ansiedlung kam der Campus auf uns zu mit der Idee, sich auch hier anzusiedeln. Über die Stadtentwicklung und unsere Projektentwicklung haben sich Synergien ergeben. Rewe hat als Bauherr das Gebäude errichtet, das Zentrale Flächenmanagement Sachsen hat für den Freistaat Sachsen einen Teil der Flächen von Rewe erworben. Was schätzen Sie an Ihrem Team besonders?

Ich bin begeistert von der Willkommenskultur. Neue Mitarbeiter – und das Team wächst ständig – werden gut integriert. Meine Führungskräfte sind jeden Tag mit Herz und Seele dabei, den Standort weiterzuentwickeln. Auch auf Verän­de­rungen wie Semesterferien oder erhöhte Frequenz durch Veranstaltungen stellt sich das Team schnell ein – das ist nicht selbstverständlich. Welches ist Ihre Lieblingsabteilung?

Das ist die O+G-Abteilung im Eingangsbereich des Marktes. Hier bekommt der Kunde einen ersten Eindruck, wie der gesamte Markt aufgebaut ist. Obst und Gemüse werden in meinem Markt besonders ansprechend präsentiert. Hier ist Kreativität bei der Gestaltung gefragt.