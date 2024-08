Der Titel „Blumenabteilung des Jahres 2024“ wurde in vier Kategorien verliehen.

Zwölf Märkte konnten sich Anfang August über die E-Mail „Herzlichen Glückwunsch“ im Posteingang freuen: Sie gehören zu den Gewinnern des Wettbewerbs „Blumenabteilung des Jahres 2024“, den die Lebensmittel Praxis zum dritten Mal ausgerichtet hatte. Doch die anderen Bewerber brauchen sich nicht zu verstecken. Im Gegenteil: Bewerben Sie sich im nächsten Jahr erneut – vielleicht mit einem noch besseren Umsatz oder mehr „Extras“! Und mit anderen Mitbewerbern.

Was die Anzahl der Bewerber betrifft, ist dieser Wettbewerb auf Augenhöhe mit den etablierten LP-Wettbewerben. Wahrscheinlich auch deshalb, weil immer mehr Händler eine Blumenabteilung in ihrem Markt integrieren. Das ist auch gut so, denn: Hier blüht und duftet es. Kurzum: Sie lädt häufig zum Stöbern und Verweilen ein.

Der Bedarf an Blumen und Pflanzen in Deutschland ist enorm. Immerhin besitzen 41 Millionen Menschen in Deutschland einen Garten, etwa 59 Millionen Personen haben einen Balkon oder eine Terrasse (Quelle: Statista, Jahr 2022). Und dass es hierzulande immer weniger Blumenfachgeschäfte gibt, bietet dem Lebensmitteleinzelhandel zusätzlich die Chance, sich mit einer Blumenabteilung zu profilieren – sofern sie mit einem ultrafrischen Sortiment überzeugt. Schließlich ist eine gut sortierte und präsentierte Blumenabteilung ein Aushängeschild eines Marktes.

Wettbewerb in zwei Phasen

Der Wettbewerb „Beste Blumenabteilung“ verläuft in zwei Phasen. In der ersten Phase reichen die Märkte ihre Bewerbungsunterlagen ein. Hier geht es um wirtschaftliche Kennzahlen, Sortimentsgestaltung, Besonderheiten und Serviceangebote. Nun werden die Bewerber in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. In diesem Jahr handelt es sich um die Kategorien „Nur Selbstbedienung“, „SB bis 59 Quadratmeter Verkaufsfläche mit Bedienung“, „SB von 60 bis 99 Quadratmeter Verkaufsfläche mit Bedienung“ und „SB über 100 Quadratmeter Verkaufsfläche mit Bedienung“. Die Lebensmittel Praxis nominiert aus jeder Kategorie drei Märkte.

In der zweiten Phase müssen die nominierten Märkte vor Ort überzeugen. Testkäufer nehmen die Abteilung genau unter die Lupe, stellen Fachfragen und kaufen ein. Die Ergebnisse aus beiden Phasen werden mit Punkten bewertet. Wer die höchste Punktzahl hat, gewinnt Gold, gefolgt von Silber und Bronze.

Tipps für die Blumenabteilung mit Bedienung

Hier präsentieren wir Ihnen die diesjährigen Gewinner unterteilt nach Verkaufsfläche sowie nach Selbstbedienung, Bedienung oder Mischformen:

Bis 59 qm: SB mit Bedienung

Edeka Brehm, Clayallee 328-334, 14169 Berlin



Flowers by Brehm heißt die Blumenabteilung, die strategisch günstig gelegen von beiden Markteingängen gut erreichbar ist. Ob kreative Blumensträuße und -gestecke, Hochzeitsfloristik, Trauerfloristik, Firmendekoration oder Präsentkörbe – die Floristen verstehen es, Kunden fachlich versiert und mit Leidenschaft zu beraten. Mit Service und Aktio­nen überraschen sie immer wieder aufs Neue. Frische, Qualität sowie individuelle Aufbauten unterstreichen die Qualität von Flowers by Brehm.

Verkaufsfläche: 27 qm

Entwicklung Blumenumsatz: + 6,5 %

Entwicklung Kundenzahl: + 6,6 %

Highlights: Eventfloristik, Firmen- und Ladengestaltung, individuelle Sträuße und Gestecke, Ausbildungsbetrieb

60 bis 99 qm: SB mit Bedienung

Edeka Nüsken, Riga Ring 5-15, 59494 Soest



„Annika’s Blumenfreude“ – der Name ist Programm. Jeden Monat präsentiert sich die Abteilung in einem neuen Bild. Das zeugt von Kreativität. Außergewöhnlich ist die Auswahl an Schnitt- und Trockenblumen, Blumensträußen und -ringen sowie Flower Loops und Zubehör. Eine Besonderheit stellen die Trockenblumen-Kränze und Accessoires für die „Freunde auf vier Pfoten“ dar. Eventfloristik für verschiedene Anlässe und Workshops ergänzen das vielfältige Angebot.

Verkaufsfläche: 65 qm

Entwicklung Blumenumsatz: + 66,1 %

Entwicklung Kundenzahl: + 35,5 %

Highlights: Eventfloristik, Workshops zu verschiedenen Anlässen, großes Sortiment für die „Freunde auf vier Pfoten“

Ab 100 qm: SB mit Bedienung

Rewe Center, Tonndorfer Hauptstr. 71-81, 22045 Hamburg



Flanieren und stöbern – das können die Kunden in der Blumenwelt Rewe Center Tonndorf, die ein Stück der Mall säumt. Holztöne verleihen der Abteilung ein edles Ambiente und sorgen für Behaglichkeit. Das Sortiment wechselt je nach Saison. Es umfasst Gestecke, individuelle Sträuße, Schnittblumen, Blüh- und Grünpflanzen sowie zahlreiche Accessoires. Auch Grabgestecke, Brautsträuße und Hochzeitsdekorationen stellen die Floristinnen individuell nach den Kundenwünschen zusammen.

Verkaufsfläche: 130 qm

Entwicklung Blumenumsatz: + 16,6 %

Entwicklung Kundenzahl: + 5,2 %

Highlights: täglich frische Ware, wechselndes Sortiment, fachliche Beratung durch ausgebildete Floristinnen

Nur in Selbstbedienung

Edeka Mahnke, Dorfaue 20, 14974 Großbeeren

Klein, aber fein zeigt sich die SB-Ab­teilung von Edeka Mahnke in Großbeeren. Schon auf dem Parkplatz machen Blühpflanzen und Übertöpfe Lust auf mehr. In der SB-Abteilung lassen sich Blumen, Pflanzen, Deko-Artikel und Grußkarten mithilfe eines flexiblen Regalsystems abwechslungsreich präsentieren. Wöchentliche Aktionen sorgen für eine starke Kundenbindung und fördern den Verkauf. Auch größere Bestellungen, zum Beispiel von 300 Rosen, realisieren die Mitarbeiter.

Verkaufsfläche: 24 qm

Entwicklung Blumenumsatz: + 127 %

Entwicklung Kundenzahl: + 137 %

Highlights: Verbundplatzie­rungen im Innen- und Außenbereich, Kundenbestellungen, Papier zum Einpacken

Die weiteren Platzierten Beste Blumenabteilung in SB mit Bedienung bis 59 qm Edeka Nüsken, 45731 Waltrop

Zu den Highlights zählen Eventfloristik jeglicher Art sowie Workshops, zum Beispiel für Junggesellenabschiede.

Zu den Highlights zählen Eventfloristik jeglicher Art sowie Workshops, zum Beispiel für Junggesellenabschiede. Rewe Markt, 14469 Potsdam

„Deine Blumen. Dein Markt“ lautet das Motto. Drei gelernte Floristinnen beraten rund um das vielfältige Sortiment. Beste Blumenabteilung in SB mit Bedienung 60 bis 99 qm Rewe Markt Ackerhalle, 10115 Berlin

Die Kunden finden in dem modernen Shop-in-Shop-System eine blumige Vielfalt zu fairen Preisen.

Die Kunden finden in dem modernen Shop-in-Shop-System eine blumige Vielfalt zu fairen Preisen. Rewe Tsiminos, 37671 Höxter

Die Floristik begrüßt die Besucher bereits im Eingang zum Markt, wo echte Handarbeit den Unterschied macht. Beste Blumenabteilung in SB mit Bedienung ab 100 qm Rewe Center, 63329 Egelsbach

Ein Floristenteam sorgt mit monatlichen Aktionen saison- und abteilungsübergreifend für Aufmerksamkeit.

Ein Floristenteam sorgt mit monatlichen Aktionen saison- und abteilungsübergreifend für Aufmerksamkeit. Rewe Center, 63110 Rodgau

Topseller sind Grabgestecke. Der Markt bietet Sträuße und Gestecke aller Art für alle Gelegenheiten. Beste Blumenabteilung in Selbstbedienung Rewe, 82166 Gräfelfing

Nicht mehr verkaufsfähige Schnittblumen verarbeitet man zu Mandalas für den Englischen Garten.

Nicht mehr verkaufsfähige Schnittblumen verarbeitet man zu Mandalas für den Englischen Garten. Marktkauf, 28199 Bremen

In zwei Kitas werden mit den Kindern Hochbeete bepflanzt. Aktionen inspirieren die Kunden das ganze Jahr über.

