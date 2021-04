Mittwoch, 07. April 2021 in LP-TV

Dass nach dem Lockwown ein Preisdown folgt, zweifelt Peter Mißner, Geschäftsführender Partner bei Global Solutions an. Das ist eine Managementberatung mit globaler Reichweite, die hauptsächlich von europäischen Büros aus arbeitet.

Der deutsche Sitz von Global Solutions ist in Frankfurt. Und deren Thema ist wesentlich das Preis-, Konditions- und Wertschöpfungsmanagement von Konsumgüter-Unternehmen. Mißner sieht Handel und Hersteller in einem Boot, es komme eben auf die richtige Strategie an.