Philip Morris International (PMI) hat im ersten Quartal 2025 den Gewinn kräftig gesteigert. Das Geschäft mit rauchfreien Produkten wächst weiter stark. Der Konzern hebt die Jahresprognose an.

Tabakwaren Philip Morris hebt Jahresprognose an

Rauchfrei auf Wachstumskurs: Iqos und andere Tabakerhitzer treiben bei Philip Morris den Umsatz. Bildquelle: Getty Images

Philip Morris International (PMI) hat im ersten Quartal 2025 ein deutliches Gewinnplus erzielt. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24,6 Prozent auf 1,72 US-Dollar (1,60 Euro). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,69 US-Dollar (1,57 Euro), was einem Zuwachs von 12,7 Prozent entspricht.

Das Geschäft mit rauchfreien Produkten trieb das Wachstum maßgeblich voran. Der Umsatz in diesem Segment legte nach Unternehmensangaben um 15 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar (etwa 3,63 Milliarden Euro) zu. Rauchfreie Produkte steuerten damit 42 Prozent zum Konzernumsatz bei. Der Bruttogewinn des Segments erhöhte sich um 27,7 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar (etwa 2,51 Milliarden Euro).

Die Tabakerhitzer der Marke Iqos erreichten laut der Mitteilung in Japan einen Marktanteil von 32,2 Prozent und in Europa von 11,4 Prozent. Die Auslieferungen des Nikotinbeutels Zyn stiegen in den USA um 53 Prozent auf über 200 Millionen Dosen.

Zigarettenabsatz legt leicht zu

Der Gesamtumsatz des Konzerns wuchs um 5,8 Prozent auf 9,3 Milliarden US-Dollar (rund 8,65 Mrd. Euro). Auch im klassischen Tabakgeschäft blieb laut PMI stabil. Die Zigarettenliefermenge erhöhte sich leicht um 1,1 Prozent, der organische Umsatz stieg um 3,8 Prozent. Der globale Marktanteil bei Zigaretten wuchs auf 24,8 Prozent. Eine geplante Ausgliederung des US-Zigarrengeschäfts werde derzeit nicht weiterverfolgt.

Für das Gesamtjahr 2025 hebt der Konzern seine Prognose an. Ohne Währungseffekte erwartet das Unternehmen einen Zuwachs von 10,5 bis 12,5 Prozent. Für das zweite Quartal wird ein Ergebnis zwischen 1,80 und 1,85 US-Dollar je Aktie (circa 1,67 bis 1,72 Euro) prognostiziert.