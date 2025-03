Der belgische Lebensmittelhersteller Foodmaker vertreibt seine Fertiggerichte nun in 3.300 Rewe-Märkten bundesweit. Das Unternehmen produziert täglich 100.000 Mahlzeiten ohne Konservierungsstoffe. In den kommenden Jahren plant Foodmaker zudem die Eröffnung eigener Restaurants in Deutschland.

Das Sortiment des belgischen Lebensmittelherstellers umfasst warme Gerichte wie Pasta, Suppen und Bowls sowie Wraps, Salate und Burritos. Bildquelle: Foodmaker

Der belgische Lebensmittelhersteller Foodmaker hat seine Präsenz in Deutschland ausgebaut. Nach einer Markteinführung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2023 vertreibt das Unternehmen seine Convenience-Mahlzeiten nun in 3.300 Rewe-Supermärkten deutschlandweit, wie Foodmaker mitteilte.

Das Unternehmen produziert nach eigenen Angaben täglich rund 100.000 frische Mahlzeiten in seiner belgischen Zentralküche. Das Sortiment umfasst warme Gerichte wie Pasta, Suppen und Bowls sowie Wraps, Salate und Burritos. Die Produkte enthalten laut der Mitteilung keine Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder raffinierten Zucker. Viele Zutaten stammen den Angaben zufolge aus eigenem biologisch-zertifizierten Anbau.

„Der Launch in Nordrhein-Westfalen 2023 war ein voller Erfolg. Dass wir jetzt deutschlandweit in Rewe-Märkten vertreten sind, zeigt, wie sehr die Nachfrage nach gesunden, frischen und nachhaltigen Mahlzeiten steigt“, zitierte das Unternehmen seinen Gründer und Vorstandschef Lieven Vanlommel in der Mitteilung.

Foodmaker beliefert nach eigenen Angaben bereits Handelsketten in mehreren europäischen Ländern, darunter Delhaize in Belgien, Albert Heijn in den Niederlanden sowie Monoprix und Franprix in Frankreich. Das Unternehmen betreibt zudem eigene Restaurants in belgischen Städten wie Brüssel, Antwerpen und Gent sowie in Den Haag und Paris. Vanlommel kündigte an, in den kommenden Jahren auch in Deutschland eigene Restaurants eröffnen zu wollen.