Zum 1. September übernimmt Dieter Messner den Vorstandsvorsitz des österreichischen Süßwarenherstellers Manner. Bildquelle: Manner

Der österreichische Süßwarenhersteller Manner hat Dieter Messner zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Messner übernimmt den Posten zum 1. September 2025, wie das Unternehmen mitteilte. Er verantwortet dann die Bereiche Strategie und Business Development, Personal- und Organisationsentwicklung, Prozessmanagement und Digitalisierung sowie Public Relations und ESG. Die übrige Zusammensetzung des Vorstands bleibt unverändert.

An der Spitze von Manner gab es zuletzt viel Bewegung. Im Jahr 2021 übernahm Andreas Kutil das Ruder als Vorstandschef. Kutil gab jedoch bereits Mitte 2023 seinen Abschied zum März 2024 bekannt. Anfang 2024 übernahmen die beiden Vorstandsmitglieder Sabine Brandl und Scipio Oudkerk als Doppelspitze die Aufgaben von Andreas Kutil. Nun soll Messner die Führung übernehmen.

„Mit Dieter Messner konnten wir eine herausragende Führungsperson als CEO für Manner gewinnen, der auch aufgrund seiner Persönlichkeit hervorragend zu den gewachsenen Werten der Gesellschaft passt“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Albin Hahn in der Mitteilung. Der künftige Vorstandschef selbst äußerte sich ebenfalls: „Ich freue mich auf diese neue, spannende Herausforderung bei einem der traditionsreichsten österreichischen Unternehmen.“

Der Manager bringt umfangreiche Erfahrung aus der Konsumgüterbranche mit. Nach seinem Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Kellogg Graduate School of Management in Chicago startete er seine Karriere 1995 bei der Unternehmensberatung McKinsey. Dort beriet er nach Angaben von Manner vor allem Unternehmen aus dem Einzelhandels- und Konsumgütersektor in den Bereichen Strategie und Wachstum.

Messner sammelte Erfahrung bei Obi und Esprit

2004 wechselte Messner zu der Baumarktkette Obi. Dort leitete er zunächst die Unternehmensentwicklung und verantwortete später als Managing Director die Geschäfte in zehn europäischen Ländern. Anschließend stieg er in den Vorstand auf und leitete das gesamte internationale Geschäft. 2015 übernahm er die Position des General Managers bei dem Modeunternehmen Esprit. Zuletzt führte er seit 2019 als CEO die österreichische Fitnessstudiokette Fitinn, die er zu einem profitablen Unternehmen in fünf Ländern entwickelte.

Manner erzielte im Jahr 2023 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 270,84 Millionen Euro. Das 1890 gegründete Unternehmen bezeichnet sich als Marktführer für Waffeln in Österreich und Deutschland. Die Produktion findet ausschließlich in Österreich statt. Zu dem Unternehmen gehören neben den Manner Waffeln auch die Marken Casali, Napoli und Victor Schmidt. Manner vertreibt seine Produkte in rund 40 Ländern. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2006 mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Köln aktiv. Weitere Vertriebsbüros befinden sich in Slowenien und Tschechien.