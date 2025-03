In Deutschland nutzen 69 Prozent der Verbraucher besonders häufig Bargeld. In nordischen Ländern dominiert dagegen das kontaktlose Bezahlen mit Karten. Ein Drittel der Deutschen rechnet damit, dass Bargeld in zehn Jahren verschwindet.

Trotz der aktuellen Vorliebe für Bargeld rechnet ein Drittel der Deutschen damit, dass Scheine und Münzen in den nächsten zehn Jahren verschwinden werden. Bildquelle: Getty Images

Die Deutschen halten am Bargeld fest, während in anderen europäischen Ländern kontaktloses Bezahlen dominiert. In Deutschland nutzen 69 Prozent der Verbraucher besonders häufig Bargeld, wie eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Yougov im Auftrag des Beratungsunternehmens Bearing Point ergab. Nur in Österreich ist die Bargeldnutzung mit 73 Prozent noch höher. Allerdings sind auch in Deutschland elektronische Bezahlverfahren seit Jahren auf dem Vormarsch.

Deutlich weiter sind hier bereits die nordischen Länder, wie die aktuelle Umfrage zeigt. In Finnland bezahlen 89 Prozent der Verbraucher besonders häufig kontaktlos mit Karte. Auch in Dänemark und Schweden dominiert diese Zahlungsart mit Nutzungsraten von 76 und 75 Prozent.

Zu Schein und Münze greifen die Menschen in diesen nordischen Ländern entsprechend seltener: In Finnland antworten 46 Prozent der Befragten, dass sie besonders häufig Bargeld nutzen, in Dänemark sind es 35 Prozent, in Schweden 28 Prozent. Bei der Beantwortung der Frage konnten die Umfrageteilnehmer bis zu fünf Bezahlverfahren nennen.

Trotz der aktuellen Vorliebe für Bargeld rechnet ein Drittel der Deutschen damit, dass Scheine und Münzen in den nächsten zehn Jahren verschwinden werden. Im europäischen Durchschnitt halten 38 Prozent der Befragten eine Abkehr vom Bargeld für wahrscheinlich, teilte Bearing Point mit.

Iren setzen verstärkt auf digitales Bezahlen

Die Bereitschaft zur Nutzung digitaler Zahlungsmethoden wächst in allen untersuchten Ländern. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend in Irland. Dort können sich 40 Prozent der Befragten vorstellen, künftig häufiger mit Karte zu zahlen. 39 Prozent der Iren planen, verstärkt mobil per Smartphone oder Smartwatch zu bezahlen.

Für die Studie befragte Yougov zwischen dem 19. November und 1. Dezember 2024 insgesamt 10.222 Erwachsene in neun europäischen Ländern, davon 2.019 Menschen in Deutschland.