3 Fragen an

Thorsten Arns. Der Marktleiter kennt die Fläche, weil er dort bis 2021 bereits Real-Geschäftsleiter war.



Herr Arns, bemerken Sie Unterschiede bei der Kundschaft vom alten Real zum neuen Edeka-Center?

Thorsten Arns: Ja, tatsächlich! Wir haben jetzt viel mehr Kunden, die bio-affiner sind, und welche, die stärker das regionale Angebot schätzen. Mir fällt weiter auf, dass mehr Bestager bei uns im Markt einkaufen.

Was unternehmen Sie, um den Durchschnittsbon beim Einkauf zu steigern?

Wir machen saisonale Aufbauten, zur­zeit platzieren wir zum Beispiel Erkältungstee neben Ingwer, Zitrone und Orangen. Außerdem planen wir Verkostungen von regionalen Partnern. Und wir setzen Kaufanreize über Gewinnspiele mit Lieferanten.

Stieglers haben im Markt viel moderne Technik eingesetzt. Welche Neuerung macht Ihnen persönlich denn besonderen Spaß?

Oh, der Rücknahme-Automat von Tomra, den wir auch flapsig „Waschmaschine“ nennen. Für uns ein Plus, weil wir damit das leidige Thema Leergut beschleunigen und das Handling vereinfachen können. Damit sind wir Vorreiter in der Edeka-Welt, den Automaten hat noch kaum jemand im Einsatz. Wie das funktioniert? Die Kunden müssen ihre leeren Behälter nicht mehr einzeln einlegen oder anfassen, sie können sie alle auf einmal in die Trommel geben. Das geht erheblich schneller als bei herkömmlichen Leergutrücknahme-Automaten.