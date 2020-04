Anzeige

Es ist eine der wenigen starken Marken im Obst- und Gemüsesortiment. Pink Lady. Die Association Pink Lady Europe wurde 1997 in Südost-Frankreich, gegründet. Heute gehören dem Non-Profit Verband rund 2.600 Erzeuger, 90 Sortier- und Packstationen, 14 Obstdistributoren und 12 Baumschulen an. Auf insgesamt 5.300 Hektar Pink Lady Obstgärten in Frankreich, Spanien und Italien wurden 2018 rund 171.000 Tonnen Äpfel geerntet.