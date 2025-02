Der Waffel-Hersteller Loacker hat seinen Umsatz im Jahr 2024 auf 462,4 Millionen Euro gesteigert. Besonders stark wuchs das Geschäft in Deutschland mit einem Plus von 7,3 Prozent. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Der Südtiroler Waffelhersteller Loacker betreibt auch einen Standort im österreichischen Heinfels.

Der Süßwarenhersteller Loacker hat seinen Umsatz im Jahr 2024 auf 462,4 Millionen Euro gesteigert, was einem Plus von rund 8 Prozent entspricht. Im Vorjahr hatte der Südtiroler Waffelhersteller 428 Millionen Euro umgesetzt. Das Unternehmen erzielte nach eigenen Angaben einen Exportumsatz von 256,14 Millionen Euro. In Deutschland wuchs der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogeriemärkten um 7,3 Prozent auf 13,3 Millionen Euro, wie Loacker mitteilte.

Die USA, Saudi-Arabien, Israel und China zählen laut der Mitteilung zu den wichtigsten Absatzmärkten des Unternehmens. Der stärkste Einzelmarkt bleibe aber der Heimatmarkt Italien. In den vergangenen zehn Jahren verzeichnete Loacker nach eigenen Angaben eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,2 Prozent.

Unternehmen beschäftigt mehr als tausend Mitarbeiter

„In den 1980er Jahren lag unser Auslandsumsatz bei gerade einmal einer halben Million Euro – heute sind es über 256 Millionen“, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Ulrich Zuenelli, in der Mitteilung. Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge 1.175 Mitarbeiter.

In Deutschland stieg der Absatz im Vergleich zu 2022 um 41,3 Prozent. Die Kauffrequenz wuchs nach einer Analyse von Yougov um 8 Prozent, das durchschnittliche Einkaufsvolumen pro Käufer legte um 5,8 Prozent zu. Loacker feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.