USA Henkel verkauft sein US-Handelsmarkengeschäft Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel verkauft sein nordamerikanisches Geschäft mit Handelsmarken an First Quality Enterprises. Die Sparte erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro. Damit schließt Henkel seine Portfolio-Optimierung ab. Freitag, 07. Februar 2025, 07:32 Uhr Lebensmittel Praxis

Henkel trennt sich von seinem nordamerikanischen Geschäft mit Handelsmarken. Die Sparte wird an ein Tochterunternehmen von First Quality Enterprises aus Great Neck im US-Bundesstaat New York veräußert. Das Geschäft mit Waschmitteln, Weichspülern und Geschirrspülmitteln erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro. Bildquelle: Jahr Henkel AG & Co. KGaA. Alle Rechte vorbehalten