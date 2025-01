Deutschland/Finnland Dachser übernimmt Joint Venture komplett

Der Logistikdienstleister Dachser hat die restlichen 50 Prozent der Anteile an Dachser Finland von der ACE Logistics Group erworben. Die finnische Gesellschaft wird nun vollständig in die nordische Landverkehrsorganisation integriert. In den nordischen Ländern beschäftigt das Unternehmen rund 1.800 Mitarbeiter.