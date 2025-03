Die Lebensmittelwirtschaft ist so eng mit dem Standort Deutschland verbunden wie kaum eine andere Branche. Das darf nicht zu ihrem Nachteil geraten. Zeigen wir, was auf dem Spiel steht!

Initiative Standort Deutschland: Das Projekt startet mit der Ausgabe 8 der Lebensmittel Praxis. Bildquelle: LV Gruppe

Die Lebensmittelwirtschaft ist die verlässliche Stütze des Landes: Hersteller und Händler der Branche investieren – selbst in schwierigen Zeiten. Die Unternehmen stellen neue Mitarbeiter ein. Ihre Kreativität stützt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.

Aber die Stärke der Lebensmittelwirtschaft ist in Gefahr. Bürokratie, hohe Energiekosten, Personalnot und Kaufzurückhaltung belasten die Unternehmen der Branche so sehr wie noch nie. Und die Politik reagiert allenfalls zögerlich.

Verbraucher, Einkaufsentscheider in Handel und Industrie sowie die Politik müssen wissen, was auf dem Spiel steht. Die Lebensmittel Praxis hat deshalb in Zusammenarbeit mit ihren Schwestertiteln essen & trinken sowie top agrar die Initiative Standort Deutschland ins Leben gerufen. Die Medien des Landwirtschaftsverlags werden in den nächsten Monaten in Artikeln, Sonderformaten und auf Veranstaltungen zeigen, was die Branche ausmacht: ihre Innovationskraft darstellen, ihre Bedeutung darlegen.

Die Lebensmittel Praxis 8/2025 mit Erscheinungstermin 7. Mai 2025 bildet den Startpunkt der Initiative. In der monothematischen Ausgabe wird die LP-Redaktion mit Features und Reportagen greifbar machen, warum das Land die Branche braucht – und die Branche gute Bedingungen benötigt. Persönlichkeiten der Branche werden sich zum Standort bekennen – und die Herausforderungen benennen.

Machen auch Sie mit! Berichten Sie der Redaktion der Lebensmittel Praxis unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. von herausragenden Ideen, mit denen Unternehmen der Branche den Herausforderungen des Standorts begegnen. Unterstützen Sie die Initiative Standort Deutschland auch als Werbepartner. Sie erreichen Ihre Ansprechpartner unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

