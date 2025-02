Kenia - Schön und fair – warum Rosen aus Afrika klimafreundlicher sein sollen

Ein Großteil der Rosen in deutschen Geschäften stammt aus Kenia. Viele sind Fairtrade-zertifiziert. Wie es sein kann, dass Blumen aus Afrika vergleichsweise klimafreundlich sein sollen. Ein Ortsbesuch.

Bereit für den Transport: Mit dem Flugzeug gelangen die fairen Rosen nach Europa. Bildquelle: Santiago Engelhardt

Der schwarze Geländewagen lässt die moderne Architektur des Stadtzentrums von Nairobi hinter sich und fährt in die Außenbezirke der rasant wachsenden Metropole. Menschen aus ganz Kenia strömen auf der Suche nach Arbeit hierher.

Das geländegängige Auto braucht es, um zu den großen Rosenfarmen des Landes zu gelangen. Jens Kramer, Geschäftsführer der Blumenimportfirma Omniflora – ein Unternehmen, das sich auf den Import von Fairtrade-Blumen aus Kenia spezialisiert hat –, sitzt mit in dem Wagen. Seit über 30 Jahren reist er regelmäßig nach Ostafrika, um die Geschäftsbeziehungen zu den Produzenten vor Ort zu pflegen und sich über die Fortschritte der Fairtrade-Projekte zu informieren.

Bis in die 1990er-Jahre war die Schnittblumenproduktion vor allem in Europa und Israel angesiedelt. Doch die Ölkrise und steigende Energiekosten zwangen die Branche, nach Alternativen in Übersee zu suchen. Gleichzeitig entdeckten große Supermarktketten Blumen als lukratives Sortiment und suchten nach Lieferanten, die in der Lage waren, große Mengen einheitlicher Blumen zu produzieren.

Weil Rosen viel Licht und Temperaturen um die 25 Grad brauchen, sind die Länder rund um den Äquator, wie Kenia mit seinen zwölf Stunden Tageslicht, ideal für die Produktion. Zudem punktet das Land mit kurzen Lieferwegen, Rechtssicherheit und einer ausbildungswilligen Bevölkerung, erklärt Jens Kramer, während sich das Auto durch den dichten Verkehr eines Dorfes kämpft.

Grüner als gedacht

Dass eingeflogene Schnittblumen umweltschädlicher seien als in Europa produzierte, bestreitet Kramer. Eine von der Migros Schweiz in Auftrag gegebene und im Jahr 2023 aktualisierte Studie stellt fest, dass Fairtrade-Rosen aus Kenia trotz der Transportwege sogar mindestens 66 Prozent weniger CO₂-Emissionen verursachen als Rosen aus niederländischer Produktion. Der Grund: Der hohe Energiebedarf für Heizung und Beleuchtung in europäischen Gewächshäusern entfällt.

Doch der Transport bleibt eine Herausforderung. Die steigenden Luftfrachtkosten bringen die Branche in Bedrängnis. Schnittblumen konkurrieren im Frachtraum mit Smartphones und Billigwaren aus Asien. Kramer würde daher gerne mehr Blumen in Containern auf dem Seeweg transportieren. Doch die lange Reisezeit von 23 Tagen erfordere eine aufwendige Vorbereitung der Blumen. Hinzu kämen die ständigen Angriffe der Huthi-Rebellen auf Containerschiffe, die die Blumen über den kürzesten Weg – den Suezkanal – nach Europa transportieren. Der sieben Tage längere Weg über das Horn von Afrika sei nicht geeignet, weil die Blumen in dieser Zeit verderben würden.

Nach einer Stunde Fahrt empfängt Sabine Kontos, die Geschäftsführerin von Penta Flowers, die Lebensmittel Praxis auf dem Betriebsgelände. 1993 gründete ihr Schwiegervater das Unternehmen auf zwei Hektar Land. Heute sind es 65 Hektar, auf denen 1.500 Mitarbeiter jährlich 85 Millionen Rosen produzieren.

Penta Flowers war eine der ersten Blumenfarmen mit Fairtrade-Zertifizierung. Ende der 1990er-Jahre geriet die Branche wegen schlechter Arbeitsbedingungen in Verruf. Das war das Signal für Fairtrade – die bis dahin nur Kaffeeplantagen zertifizierten –, den eigenen Standard auf Schnittblumen auszuweiten. Inzwischen finden Konsumenten Fairtrade-Rosen nicht nur in Blumenläden, sondern auch in allen deutschen Supermarktketten.

Der Falsche Apfelwickler Blumen aus Kenia stehen derzeit unter besonderer Beobachtung: Ein Schädling namens Falscher Apfelwickler bedroht die Pflanzen. Aus Sorge vor einem Importverbot durch die EU hat Kenia die Kontrollen verschärft. Wird bei einer Kontrolle ein Schädling entdeckt, droht dem Betrieb ein mindestens einwöchiges Exportverbot. Da die damit verbundenen Umsatzeinbußen einen Betrieb ruinieren können, haben die Unternehmen kostspielige Maßnahmen ergriffen. In der Verpackungshalle nehmen ein Dutzend Mitarbeiterinnen jede einzelne Rose noch einmal unter die Lupe, bevor sie verpackt wird. Der Falsche Apfelwickler könnte möglicherweise biologisch bekämpft werden. Eine Methode wäre der Einsatz von Schlupfwespen der Art Trichogramma, die ihre Eier in die Eier des Schädlings legen und diese zerstören. Außerdem können Pheromonfallen eingesetzt werden, um die männlichen Motten anzulocken und ihre Fortpflanzung zu verhindern. Eine weitere Möglichkeit ist die Anwendung der Sterilen Insektentechnik (SIT), bei der sterilisierte Motten freigesetzt werden, um die Population zu reduzieren. Diese Methoden sind umweltfreundlich und könnten im Kampf gegen den Falschen Apfelwickler helfen. Der Einsatz von Pestiziden müsste hingegen von der EU und dem jeweiligen Importland zugelassen werden.

Jede vierte Farm ist zertifiziert

2023 wurden in Deutschland 466 Millionen Fairtrade-Rosen verkauft – ein Marktanteil von rund 33 Prozent. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind in Kenia deutlich sichtbar: Jede vierte Blumenfarm dort ist Fairtrade-zertifiziert. Ihre Arbeiter profitieren nach Angaben der Organisation von höheren Löhnen und von Fairtrade-Prämien, die Bildungs- und Gesundheitsprojekte finanzieren.

Eine von Fairtrade in Auftrag gegebene und von Impactloop durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Blumenarbeiterinnen in Kenia durch die Prämie einen wirtschaftlichen Nutzen im Wert von rund 107 Euro pro Jahr haben. Rechnet man die Kredite hinzu, steigen die zusätzlichen Leistungen auf 464 Euro jährlich. Penta Flowers finanziert mit der Prämie den Angaben zufolge unter anderem den Bau eines Krebsbehandlungszentrums und eine öffentliche Bibliothek.

Das Geschäft gedeiht wieder

Die Blumenfarmen profitieren von einer stärkeren Mitarbeiterbindung durch die finanzielle Unterstützung mit den Prämien. Die über einen längeren Zeitraum mit den Importeuren ausgehandelten Preise bringen Stabilität in den Betrieb, sagt Kontos beim Gang durch eines ihrer Gewächshäuser. Das sei ein großer Vorteil für eine Branche, die unter den Auswirkungen der Geopolitik leidet.

Nachdem die Pandemie für hohe Umsätze gesorgt hatte und einige Betriebe sogar expandierten, führten der Krieg in der Ukraine und die Inflation zu Verunsicherung und Sparsamkeit bei den europäischen Verbrauchern. In den Anbauländern kamen eine Kostenexplosion und die Auswirkungen der Klimakrise hinzu. Mittlerweile aber blüht das Geschäft offenbar wieder: Fairtrade Deutschland meldete im Herbst 2024 ein Absatzplus von 7 Prozent für Rosen.

Auch Topfpflanzen können fair sein

Katharina Schwab, zuständig für Schnittblumen bei Fairtrade, sieht in dem Absatzplus von 7 Prozent eine positive Entwicklung, auf der sich die Organisation aber nicht ausruhen dürfe. Auch wenn alle großen deutschen Einzelhändler Fairtrade-Blumen gelistet hätten, sehe sie noch Ausbaupotenzial. Der Trend gehe zu gemischten Sträußen statt zu Mono-Rosenbouquets. Der Bereich der Fairtrade-Topfpflanzen habe zusätzlich großes Potenzial. Der Verbraucher wisse oft nicht, dass die Stecklinge von Geranien, Weihnachtssternen und verschiedenen Balkonpflanzen aus Kenia oder Äthiopien kommen.

Die Tatsache, dass der Blumensektor in Kenia 500.000 Menschen beschäftige und damit die Lebensgrundlage für rund zwei Millionen Menschen darstelle, zeige die Bedeutung des Sektors für die kenianische Wirtschaft.