Mondelez International:Neue Besetzung

10.05.2017 Lebensmittel Praxis

Philipp Guht verantwortet als neuer Managing Director Meals das Food- und Feinkost-Geschäft für die DACH Region bei Mondelēz International. Guht begann seine Karriere im Unternehmen 2000 im Key Account in Bremen. In den folgenden Jahren war der 44-jährige Diplomkaufmann in verschiedenen Positionen im Vertrieb, Marketing und Außer-Haus-Geschäft mit stetig wachsender Verantwortung tätig – zuletzt als Key Account Director.

Guht folgt damit auf Fridolin Frost, der im Januar 2017 die Verantwortung für das Snacks-Geschäft (Süßwaren) von Mondelēz International in Deutschland übernahm. Maximilian Eckardt tritt als Key Account Director Retail Meals für Deutschland in Guhts Fußstapfen. Er startete seine Karriere 2008 bei Mondelēz International und war zuletzt als Group Key Accounter Meals zuständig.