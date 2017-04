Landgard:Markus Schürholz neuer CFO

25.04.2017 Lebensmittel Praxis

Der Aufsichtsrat der Landgard eG hat mit Wirkung zum 1. Juli 2017 Markus Schürholz (52, Foto) in den Vorstand berufen. Schürholz kommt von der SAG Group, wo er als Geschäftsführer Finanzen tätig war.

Der Finanz- und Restrukturierungsexperte verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung, unter anderem in den Bereichen strategische Unternehmensentwicklung, Finanzen und Controlling, Restrukturierung sowie Mergers and Acquisitions, teilt Landgard mit. Schürzholz arbeitete in unterschiedlichen Führungspositionen im In- und Ausland für international tätige Unternehmen aus den Bereichen Handel, Industrie, Stahl sowie Pharma und Healthcare.

„Mit Markus Schürholz verstärken wir unseren Vorstand mit einem ausgewiesenen Finanzexperten“, so Bert Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender der Landgard eG. Nach der erfolgreichen Restrukturierung und Neuausrichtung von Landgard werde Schürholz den Vorstandsvorsitzenden Armin Rehberg bei der weiteren Entwicklung von Landgard als moderne Erzeugergenossenschaft für Blumen & Pflanzen und Obst & Gemüse unterstützen, heißt es weiter.