Südzucker:Vorläufige Zahlen

24.04.2017 Lebensmittel Praxis

Die Südzucker AG veröffentlicht vorläufige Zahlen. Im Geschäftsjahr 2016/17 (1. März 2016 bis 28. Februar 2017) wurde ein Konzernumsatz von 6.476 (Vorjahr: 6.387) Millionen Euro erzielt. Das operative Konzernergebnis erhöhte sich im gleichen Zeitraum deutlich auf 426 (Vorjahr: 241) Millionen Euro. Der Anstieg wird von allen Segmenten, aber insbesondere vom Segment Zucker getragen.

Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats (voraussichtlich am 17. Mai 2017) soll der Hauptversammlung, die am 20. Juli 2017 stattfinden wird, eine Dividende von 0,45 (Vorjahr: 0,30) Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2016/17 vorgeschlagen werden. Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2016/17 wird am 18. Mai 2017 veröffentlicht.