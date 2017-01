Göbber Neuer Geschäftsführer Vertrieb

12.01.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Torsten N. Teufert (50) ist zum Geschäftsführer der Friedrich Göbber GmbH in Eystrup / Weser berufen worden. In der neu geschaffenen Funktion verantwortet er den Vertrieb des Anbieters von Fruchtaufstrichen. Zudem hat er als Direktor Vertrieb die Verantwortung für das Geschäft mit dem Lebensmittel-Einzelhandel, Großverbrauchern sowie Industriepartnern übernommen.

In dieser Funktion war Teufert bereits seit einigen Monaten für Göbber interimistisch tätig. Er berichtet an Michael Berghorn, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Göbber GmbH. Teufert startete seine berufliche Laufbahn bei Unilever. Dort hatte er verschiedene Führungsfunktionen im Vertriebsmanagement inne. Zuletzt war er als Consultant und Interim-Manager für mehrere Konsumgüterhersteller tätig. Zuvor war er Geschäftsführer des Confiserie-Einzelhändlers Arko in Wahlstedt