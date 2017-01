Turm-Sahne Setzt auf Glasflaschen

19.01.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Die Turm-Sahne GmbH mit Sitz im niedersächsischen Oldenburg übernimmt ab Mai von der Immergut GmbH & Co. KG (Elsdorf) den Kundenstamm des Segments Sterilprodukte in Glasflaschen. Die Kunden werden künftig vom Turm-Werk in Oldenburg beliefert.

Holger Asmussen, Geschäftsführer Turm: „Die Ausweitung der Herstellung von Milchprodukten in Glasflaschen ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, uns internationaler auszurichten. Insbesondere in Asien registrieren wir eine wachsende Nachfrage nach Milchprodukten in Glasflaschen. Dort etabliert sich eine Käuferschicht, die unsere Produkte verstärkt nachfragt.“

Das Portfolio betrifft insbesondere die Produkte Milch, Milchmischgetränke, Kaffeesahne und Kondensmilch in Glasflaschen – ein Sortiment, das auch Turm seit jeher produziert. Die Marke „Immergut“ wird in dem betroffenen Segment für einen befristeten Zeitraum von Turm-Sahne weitergeführt. Die kartellrechtliche Freigabe für die Transaktion ist erteilt worden, so das Unternehmen.