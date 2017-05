Naturland:Neue Führungsspitze

Bildquelle: C. Assmann

18.05.2017 Lebensmittel Praxis

Auf der diesjährigen Delegiertenversammlung des Öko-Verbandes Naturland wurde Hubert Heigl einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Neuer Vize-Präsident ist Hans Bartelme (Foto, 51).

Dass dem Naturland Präsidenten nun ein formal gewählter Vize-Präsident zur Seite steht, ist neu. Ziel dieser Neuerung sei eine weitere Stärkung der aktiven Rolle des Ehrenamts angesichts der Zunahme der politischen Aufgaben, die mit dem Wachstum von Naturland wie auch der Öko-Branche einhergehe, teilt der Verband mit. Der 52-jährige Sauenhalter Heigl aus der Oberpfalz war bislang bereits Naturland Landesvorsitzender in Bayern. Bartelme hatte dem Präsidium bereits in den vergangenen drei Jahren angehört und ist zudem Naturland Landesvorsitzender in Baden-Württemberg.

Weiterhin im fünfköpfigen Präsidium ist Peter Warlich, Naturland Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, der dem Präsidium bereits seit neun Jahren angehört. Als Beisitzer wurden Eberhard Räder (Bayern) und Everhard Hüseman (Niedersachsen) gewählt. Für Räder ist es die erste Amtszeit, während Hüseman dem Naturland Präsidium von 2002 bis 2008 schon einmal angehört hatte.