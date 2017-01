Refresco Deutschland Neue Spitze

Ausgabe 1 vom 13. Januar 2017

Erfolge im Team

2016 war in Ordnung – mal sehen, was 2017 bringt. So kann man das Stimmungsbild im deutschen Lebensmittelhandel zum Jahresstart beschreiben. Das legen jedenfalls die Ergebnisse der jüngsten Trend-Umfrage der Lebensmittel Praxis nahe.