DMK Group Heinz Korte neuer Aufsichtsratsvorsitzender

12.01.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Der Aufsichtsrat der DMK Deutsches Milchkontor GmbH hat Heinz Korte mit Wirkung zum 1. Januar 2017 zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Er besetzt somit das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der DMK GmbH und der Deutsches Milchkontor eG in Personalunion.

Für die DMK Group, so Heinz Korte, stehe im Jahr 2017 eine grundlegende Neuausrichtung an, um die Folgen der schweren Milchmarktkrise zu bewältigen. Dieser Aufgabe gelte seine ganze Aufmerksamkeit. Heinz Korte folgt auf Otto Lattwesen, der kurz vor Vollendung seines 66. Lebensjahres, an den Folgen eines tragischen Unfalls verstorben ist.