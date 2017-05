Migros:Eigenmarke für Ernährungsbewusste

16.05.2017 Lebensmittel Praxis

Der Schweizer Lebensmitteleinzelhändler Migros macht seinen jungen und ernährungsbewussten Kunden ein neues Angebot. Dafür hat das Unternehmen die neue Eigenmarke „You“ entwickelt.

Migros fasst darunter innovative Produkte zusammen, bei denen Genuss und Wohlgefühl im Fokus stehen sollen, ob ein zuckerreduziertes Joghurt oder ein „Superfood“-Snack für zwischendurch. Solche Produkte sollen zum Beispiel besonders reich an Protein- oder Ballaststoffen sein. You-Produkte zeichnen sich laut Migros auch durch eine möglichst einfache und natürliche Zusammensetzung aus.

Zu den ersten You-Produkten zählen sechs Joghurt-Sorten sowie zwei Snack-Artikel. Damit die Kunden das Besondere am jeweiligen You-Produkt leicht erkennen, sind Eigenschaften wie hoher Proteingehalt, Quelle von Omega-3-Fettsäuren oder weniger Zucker markant auf der Vorderseite in einer „Wolke“ angegeben. Weitere Produkte aus verschiedenen Lebensmittelbereichen folgen nach und nach, kündigt das Unternehmen an.