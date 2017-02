Philips Lighting Neuer Marketing Director

07.02.2017 Lebensmittel Praxis

Thomas Niehoff ist neuer Marketing Director für den Wirtschaftsraum DACH bei der Philips Lighting GmbH mit Sitz in Hamburg. In seiner Funktion ist er auch Mitglied des Market Leadership Teams DACH und berichtet direkt an den Geschäftsführer.

Der Diplom-Ökonom verfügt nach Unternehmensangaben über umfangreiche internationale Erfahrungen im Marketing und Vertrieb, sowohl im konsumentennahen (B2C) als auch im professionellen (B2B) Bereich. Zu-letzt war er sieben Jahre als selbstständiger Management-Berater und Interims-Manager im In- und Ausland tätig, u. a. bei Nestlé, Beiersdorf und Philips Lighting im Bereich Consumer Lighting Solutions und Customer Service.