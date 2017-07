Rewe Group:Baut Kooperation mit Buch-Partner aus

11.07.2017 Lebensmittel Praxis

Buch-Partner übernimmt künftig die Belieferung der Buchplatzierungen in mehr als 1.200 zusätzlichen Rewe-Märkten. Die Umstellung der neuen Filialen soll bis September 2017 abgeschlossen sein. Auch beim ersten Test des neuen Rewe-Online-Marktplatzs, der im Juli startet, ist die Bastei-Lübbe-Tochter Buch-Partner Vertragspartner für das Büchersortiment.

Der Buch-Partner-Außendienst soll durch regelmäßige Präsenz in den Märkten sowie Abstimmung mit den Abteilungsverantwortlichen eine optimierte Betreuung sicherstellen, um Out-of-Stock-Situationen zu vermeiden und Zusatzumsätze zu erreichen. In Absprache mit Rewe kann nach Angaben von Buch-Partner in ausgewählten Märkten die bestehende Platzierung der Sortimente Belletristik und Sachbuch auch um die Sortimente Kinder- und Jugendbuch sowie Kochbuch erweitert werden.