Rewe Dortmund:Unternehmen mit der Rewe Group

25.04.2017 Lebensmittel Praxis

Die Rewe Dortmund Großhandel eG plant ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Rewe Group, seit 2006 durch eine stille Beteiligung mit der Rewe Dortmund verbunden. Bei der geplanten Rewe Dortmund SE & Co. KG wird die Rewe Dortmund Großhandel eG zu 80 Prozent Gesellschafterin.

Anzeige

Sitz der Gesellschaft wird in der Rewe Dortmund Zentrale sein, von wo aus das operative Tagesgeschäft des Gemeinschaftsunternehmens gesteuert werden wird. Die Organisationsstrukturen der Rewe Dortmund werden unverändert in das Gemeinschaftsunternehmen übernommen, die Vorstands- und Geschäftsbereiche sowie alle Arbeitsplätze bleiben erhalten, heißt es in einer Unternehmensmeldung.

Die Akzenta aus Wuppertal wird eine 100-prozentige Tochter der Rewe Dortmund SE & Co. KG, mit ihren vier Supermärkten jedoch weiterhin mit eigener Geschäftsführung und eigener Verwaltung bestehen bleiben. Auch hier werde es keine Veränderungen bei den Arbeitsplätzen geben.

„Für die Kölner Rewe Group und die Rewe Dortmund ist dieses Gemeinschaftsunternehmen die große Chance, neue positive Perspektiven im härter werdenden Wettbewerb des deutschen Lebensmitteleinzelhandels zu gewinnen. Das neue Unternehmen würde es dem Geschäftsbetrieb der Rewe Dortmund erheblich erleichtern, von der Innovationskraft und Leistungskraft der Rewe Group zu profitieren. Dabei bleibt die Unabhängigkeit der Rewe Dortmund erhalten“, so Rewe Group-Vorstand Lionel Souque.