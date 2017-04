Lidl:Start mit zertifizierter Weidemilch

24.04.2017 Dieter Druck

Lidl Deutschland führt als erster Handelspartner ab Anfang Mai in ausgewählten Regionen im Norden Deutschlands unter der Eigenmarke "Milbona" Weidemilch mit dem neuen Siegel "Pro Weideland - Deutsche Weidecharta" ein.

Perspektivisch soll das Angebot an zertifizierter Weidemilch in Zusammenarbeit mit Lidl-Partnern in weiteren ausgewählten Regionen im Norden und Nordwesten Deutschlands ausgeweitet werden. „Wir bieten seit Herbst 2015 im Norden Weidemilch in unseren Filialen an und seit 2016 im Osten Deutschlands", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf Lidl Deutschland. Erfreulich sei, dass es nun mit 'Pro Weideland - Deutsche Weidecharta' ein offizielles Label für Weidemilch-Produkte gäbe und Lidl das als erstes Handelsunternehmen nutze. Gestartet wird mit der Weidemilch und ab Sommer 2017 sollen zertifizierte Weidebutter und Weidekäse folgen.