Hengstenberg/Bad Reichenhaller:Vertriebskooperation

10.05.2017 Lebensmittel Praxis

Hengstenbergs Außendienst hat ab Juni auch die Produkte von Bad Reichenhaller im Gepäck. „Wir wollen eine höhere Schlagkraft entwickeln und Bad Reichenhaller gleichermaßen wie die Marken aus dem Hause Hengstenberg vorantreiben“, sagt Stefan Föll, Vertriebsleiter von Hengstenberg.

Geschäftsführer Steffen Hengstenberg: „Die Kooperation mit Bad Reichenhaller bietet sich nicht nur aufgrund der Nähe der Salzregale zu den Regalen an, in denen unsere Produkte platziert sind. Vielmehr können wir gemeinsam unsere Würzkompetenz stärken.“ Denn auch Hengstenberg verfüge über ein breites Sortiment an Würzhelfern.