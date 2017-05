Proviant:Phillip Raddatz kommt

03.05.2017 Lebensmittel Praxis

Philipp Raddatz wird neuer Geschäftsführer Marketing & Vertrieb von Proviant. Der 34jährige Hamburger wechselt zum 1. September 2017 von der Geschäftsführung des Berliner Bitterlimonaden-Herstellers Thomas Henry zum Berliner Smoothie-, Limonaden- und Saftschorlenhersteller.

Seit 2009 werden in der Fruchtmanufaktur von „Proviant“ Smoothies aus frischem Bio-Obst gemixt. Die Bio-Smoothies und -Limos werden deutschlandweit von Drinks & More in Kreuztal vertrieben.