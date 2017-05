Morgengold Frühstücksdienste:100.000 Haushalte als Kunden

19.05.2017 Lebensmittel Praxis

Morgengold Frühstücksdienste, nach eigenen Angaben bundesweiter Marktführer der Backwarenlieferdienste, beliefert jetzt 100.000 Haushalte mit Backwaren. Im vergangenen Jahr wurden rund 47 Millionen Backwaren ausgeliefert und ein Gruppenumsatz von 40,5 Mio. Euro erwirtschaftet.

„Schon bei unserer Gründung vor über 25 Jahren, als noch niemand von Digitalisierung sprach, haben wir an das Potenzial eines Backwarenlieferservices geglaubt“, so Jürgen Rudolph, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer. Derzeit zählt das Unternehmen 100 Standorte, die von mehr als 80 Franchise-Partnern geführt werden. Die lokalen Betriebe beziehen ihre Backwaren in der Regel von regionalen Handwerksbäckereien. Insgesamt arbeiten sie mit rund 130 Lieferanten zusammen.